AKP’nin eski gücüne kavuşması imkansız

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP’nin yeniden eski oyunu almasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da eski gücünü geri kazanmasının imkânsıza yakın göründüğünü söyledi. 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek gelecek seçimlerin ardından geçilmesi planlanan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ üzerine anlaşmasına ilişkin de konuşan Ağırdır, bu uzlaşının önemli olduğunu ancak sadece uzlaşmanın gerçek bir değişim sağlanamayacağını söyledi.

Erdoğan’ın işi de kolay değil Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa vaadi ile seçime gidebileceğini söyleyen Ağırdır, geçmişte yaşanan seçimlere de benzer vaatler yapıldığını hatırlattı. T24’ün haberine göre, bu kez yeni bir anayasa vaadinin çalışacağını düşünmediğini söyleyen Ağırdır, AKP’nin artık çılgın projelerin de sonuna geldiğini ifade ederek “AKP’nin işi de Erdoğan’ın işi de kolay değil” dedi. AKP’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gerçekler ve sorunlarla ilişkisinin eskisi gibi olmadığını söyleyen Ağırdır, şöyle konuştu: “En az 600 bin evde yurt meselesi konuşuluyor ama iktidarın sözcüleri, Erdoğan da Devlet bey de ‘yurt sorunu yok, bunu diyenler teröristler’ diyor. Bu hakikatle ilişkinin bozulması ve 1 milyonu aşkın insanın güncel bir derdini yok saymaktır. İnsanların kendi derdi var, ama ülkeyi yönetenler böyle bir problem yoktur diyor. İşsizlik meselesinde enflasyon meselesinde de bu böyle. Dolayısıyla bütün bu handikapları nedeniyle iktidarın yeniden eski gücüne kavuşması ya da Erdoğan’ın eski sihrini yeniden üretmesinin neredeyse imkansız yakın olduğunu söylemek mümkün.”

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