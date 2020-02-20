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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

''Alman makamlarının çaba göstermesini bekliyoruz"

20 Şubat 2020, Perşembe 10:00
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin "Irkçılık kolektif bir kanserdir. Olayın aydınlatılması için Alman makamlarının çaba göstermesini bekliyoruz" dedi.

Almanya'daki saldırıya ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Almanya'da Türklerin de öldüğü saldırıya ilişkin son durum?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ve yabancı düşmanlığı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

 

İbrahim Kalın, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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