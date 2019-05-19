Almanya ırkçılığa karşı yürüdü

Avrupa Parlamentosu seçimleri içim geri sayım sürerken AB'nin lokomotifi konumundaki Almanya'nın çeşitli kentlerinde, kıta genelinde yükselen ırkçılığa karşı gösteri düzenledi.

Sağ popülizme karşı çıkan birlik yanlılarının eylemine çok sayıda sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatif destek verdi.

"Herkes için bir Avrupa" sloganıyla düzenlenen gösteriler, başkent Berlin başta olmak üzere Frankfurt, Köln, Leipzig, Münih, Hamburg ve Stuttgart şehirlerinde gerçekleştirildi.

Berlin'de Alexander Meydanı'nda toplanan göstericiler, Leipziger Caddesi ve 17 Haziran Caddesi üzerinden Zafer Anıtı'na yürüdü.

"Nasyonalizme karşı herkes için bir Avrupa", "Bölünmez" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, Avrupa'da ırkçılığın yeri olmadığı yönünde sloganlar attı.

Avrupa Birliği bayraklarının taşındığı yürüyüşe on binlerce AB yanlısı vatandaş katıldı.

Yürüyüş sırasında yapılan konuşmalarda, AP seçimlerinde aşırı sağcı ve popülist partilere oy verilmemesi çağrısında bulunularak, "Avrupa'da ayrımcılığın, İslam ve Yahudi düşmanlığının yeri yok. İnsan hakları özellikle azınlık haklarıdır." ifadesi kullanıldı.

Köln'de de 5 farklı noktadan başlayan yürüyüşün sonunda yaklaşık 25 bin gösterici, Ren Nehri kıyısındaki Deutz Werft Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Avrupa birleş", "Irkçılığa karşı sesinizi yükseltin" ve "Irkçıları seçmeyin" yazılı dövizler taşıdı.

Köln'deki gösteriye Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andreas Nahles ile Federal Adalet Bakanı ve AP seçimlerinde SPD'nin liste başı adayı Katarina Barley de katıldı.

Seçmenlerden mutlaka sandığa gidip oy kullanmalarını isteyen politikacılar ve aktivistler, Avrupa Birliği kazanımlarının aşırı sağcılar tarafından yok edilmesine imkan verilmemesini talep etti.