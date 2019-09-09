Altı barış akademisyeni daha beraat etti

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalamalarının ardından Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’lerle (KHK) üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin hakkında açılan davalarda yeni beraat kararları veriliyor.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararının ardından ilk beraat eden akademisyen İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Arş. Gör. Özlem Şendeniz oldu. Gazete Duvar’ın haberine göre, Şendeniz’in ardından barış akademisyenlerine ilişkin bir beraat kararı da Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. Dicle Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Fikret Uyar, Prof. Dr. Süleyman Kızıl ve Prof. Dr. Murat Biricik hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla açılan davada mahkeme beraat kararı verdi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi de Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Terzi hakkında dosya üzerinden beraat kararı verdi. Ayrıca Sevilay Çelenk ve Ali Rıza Güngen hakkında da beraat kararı çıktı

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