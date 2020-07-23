'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı

Yarın kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabela, incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a gelerek Ayasofya Camisi'ne geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi'nin girişine gelerek "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı. AA

Okunma Sayısı: 987

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.