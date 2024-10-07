AYM bir KHK'yı daha iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilip görevine iade edilen kamu görevlilerine tazminat verilmeyeceğine ilişkin hükmü oy birliğiyle iptal etti.

Yüksek Mahkeme, kararı Danıştay 5’inci Dairesi’nin iptal başvurusu üzerine aldı. Resmi Gazete‘de yayınlanan kararda hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Kararda iptal gerekçesi olarak “Anayasa Mahkemesi 30/6/2022 tarihli ve E.2018/137, K.2022/86 sayılı kararında OHAL KHK’sıyla doğrudan kamu görevinden çıkarılıp Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (Komisyon) tarafından görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören kuralı iptal etmiştir. Kural kapsamında, göreve iade edilenlerin kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörülmesi, devletin kişinin maddi ve manevi varlığına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim mekanizması sağlama yükümlülüğüyle bağdaşmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi

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