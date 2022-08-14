AYM’nin kararı kıymetli

Çağdaş Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, Anayasa Mahkemesi’nin Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından verilen ilan ve reklam cezalarının hukuksuz olduğuna ilişkin kararının anayasal güvencede olan basın özgürlüğü açısından kıymetli olduğunu söyledi.

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FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Yönetim Kurulu, Anayasa Mahkemesi’nin Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından verilen ilan ve reklam cezalarının hukuksuz olduğuna ilişkin kararının anayasal güvencede olan basın özgürlüğü açısından kıymetli olduğunu, kararın, iktidarın ‘sansür araçları’ndan birine dönüşen BİK’e ders niteliğinde olduğunu belirtti. Dernek tarafından yapılan açıklamada, Ekim ayında tekrar gündeme gelmesi öngörülen ‘dezenformasyon düzenlemesi’ adlı sansür teklifinin bazı maddeleri ile teklifin zihniyetini de boşa düşürdüğü ifade edildi. 2018 yılında yenilenen Basın Kartı Yönetmeliği ile basın kartının iptal edilme şartlarını da içeren bazı düzenlemelere gidildiğinde, ÇGD tarafından bu düzenlemelerin yargıya taşındığı bildirilen açıklamada, Danıştay’ın en üst karar merci olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yönetmelikte yer alan ve basın kartlarının iptaline imkân tanıyan “basın meslek onurunu zedeleyecek işler yapma”, “milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunma”, “bunları alışkanlık edinme” ibarelerinin muğlak, keyfîliğe açık ve kanunî dayanaktan yoksun olduğunu tespit ederek bu maddelerin yürütmesini durdurduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, basın ve ifade özgürlüğüne aykırılık gerekçiyle verilen bu durdurma kararını uygulanmak yerine, hemen devamında benzer düzenlemeler yeniden getirildiği, bu düzenlemenin de ÇGD ve diğer meslek örgütlerince tekrar dava konusu edildiği, her iki dava da derdest olarak Danıştay önünde nihai karar için incelenmeyi beklediği ifade edildi.

BİK’İN CEZA YETKİSİNE TIRPAN

AYM bu ortamda aldığı karar, BİK’in hukuksuz uygulamalarına ‘dur’ demenin yanı sıra ‘dezenformasyon düzenlemesi’ni de doğrudan etkileyecek bir içerik taşıdığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Anayasanın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünü ihlal edildiğine dikkat çekerek, ‘Kuruma tanınan yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu gözlemlenmiştir.” tespiti yapılmakta. Verilen cezalar ve itiraz usullerindeki eksiklikleri tanımlayan AYM bu durum için ‘sınırları belirlenmemiş bir yol sunan kurallar zinciri’ ifadesi kullanmakta.”

KARARA UYUN, YASAYI GERİ ÇEKİN!

AYM’nin bu son ihlal kararının basın ve ifade özgürlüğü açısından son derece önemli ve kıymetli olduğu ifade edilen açıklamada, “TBMM’ye gazetecilerin özgürce haber ürettiği ve toplumun haber alma hakkını etkin kullanabildiği, gazetelerin ve gazetecilerin keyfi şekilde cezalandırılmadığı bir sistemi güvenceye alacak düzenlemeler yapmaya çağırıyoruz. AYM’nin ihlal kararı verdiği dosyalarda, ihlallerin ortadan kaldırılması için meclise bir yıl gibi uzun süre vermesi sorunludur. Çünkü, bu süre içinde de anayasaya aykırılığı net olan BİK cezaları, hem de Türkiye seçimlere giderken aynen uygulanmaya devam edilebilecektir. Buna rağmen, AYM’nin verdiği sürenin sonu beklenmeden gerekenler yapılabilir. Meclis, AYM’nin tanıdığı bir yıllık sürenin sonunu beklemeden hızla, ihlal gerekçeleri doğrultusunda yeni düzenleme yapabilir ve yapmalıdır” değerlendirilmesinde bulunuldu.