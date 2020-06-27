AYM yine iptal eder

OHAL sürecinde yaygınlaşan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen kamuya girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilerek, Genel Kurul’a sevk edildi.

Muhalefetin fişlemeye neden olacağı gerekçesiyle karşı çıktığı ve temel hakları gasp ettiği ifade edilen düzenleme, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda bu haliyle kabul edilmesi durumunda Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, istihbarat teşkilâtlarında çalıştırılacak kamu personeli, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel ve üst kademe kamu yöneticileri güvenlik soruşturmasına tabii tutulmadan atanamayacak. BirGün’ün haberine göre, TBMM İçişleri Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Ali Öztunç kabul edilmesi durumunda teklifi yeniden Yüksek Mahkeme’ye taşıyacaklarını söyledi. Öztunç, “Teklifte yine anayasaya aykırılıklar çok fazla. Kaş yapalım derken göz çıkarılmış. Emin olun teklif böyle geçerse CHP olarak yine AYM’ye gideriz, AYM de yine bunu iptal eder” dedi.

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