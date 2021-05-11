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11 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Bahar Kalkanı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

11 Mayıs 2021, Salı 10:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 10 Mayıs'ta ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Ailesine acı haber ulaştı

İdlib'deki saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) şehadet haberi, askeri yetkililerce Manisa'nın Muştullar Mahallesi'ndeki babaevinde ailesine bildirildi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşuları ve yakınları da burada bir araya geldi.

Anne Gülten Alp, oğlunun şehadet haberinin ardından üzüntü yaşadı. Baba Talip Alp ise metanetli duruşuyla dikkati çekti.

Şehit Piyade Teğmen Osman Alp'in evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İdlib'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, şehit asker için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete yükselen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Akar: Kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Alçakların kökünü kazıyacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'de Bahar Kalkanı harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Alçakların tümünün kökünü kazıyacağız! Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daTwitter hesabından yayımladığı mesajında, "İdlib'de, askeri konvoyumuza yapılan alçakça saldırıda şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İdlib'de şehit olan asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir."

AA

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