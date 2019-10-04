Bakan Gül: Uzun tutukluluk olmamalı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, hazırlanan yargı paketinde, soruşturma evresi için azami tutukluluk süresi ön görüldüğünü belirtti.

“Bildiğiniz gibi tutuklama istisnaî bir tedbirdir, ancak bunun bir esas mahkûmiyet kararı gibi uygulanması, değerlendirilmesi yargıya olan güveni sarsan başlıklardan biriydi. Özellikle tutuklama süresinin bir şekilde çok uzun devam etmesi, adeta mahkûm olsaydı da yatacağı süre kadar soruşturmada tutuklu kalması, bir infaz sonucu doğuruyordu” diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte bu nedenle azamî tutukluluk öngören düzenlemede yer almıştır. Böylece çok az bile olsa, istisnaî bile olsa uygulamada bu konuda yargıya güveni zedeleyen ve sanki siyasî ya da farklı sebeplerle ya da keyfi sebeplerle bu tutuklamalar oldu algısını, intibasını bile verecek bu tür düzenlemelerde asla, ama asla istisnaen bile olmasını istemediğimiz için böyle bir düzenlemenin de yargıya güveni arttıracağı, kişilerin yargıya olan inancını arttıracağı ve kişi özgürlüğünü ve güvenliğini de yine daha da güçlendireceğine inanıyoruz.”