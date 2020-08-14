Bakan Koca: Ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu. Bakan Koca uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi." dedi. Sağlık Bakanı Koca "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." ifadelerini kullandı. AA

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