'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili terör yanlısı manipülasyonlara dikkat

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlamasıyla sosyal medyada harekata karşı manipülasyon girişiminde bulunuluyor.

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