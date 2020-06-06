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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Barış ve Kardeşlik programımıza davetlisiniz

06 Haziran 2020, Cumartesi 11:01
Yeni Asya Gazetesi ve Avrupa Nur cemaatinin birlikte organize ettiği, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi´yi anma programına herkesi davet ediyoruz.

7 Haziran 2020 Pazar günü EuroNur.tv den canlı yayınlanacak olan ''Barış ve Kardeşlik'' konulu programa, birbirinden değerli konuşmacılarımız katılacaktır.

''Barış ve Kardeşlik'' programımızın başlama saatleri, Türkiye'de 15:30, Avrupa'da 14:30, Sydney'de 22:30, New York'ta 08:30 şeklinde.

Konuşmacılarımız:

İzzet Atik (Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı)
Sabahattin Boyacı (Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Sekreteri)
Burhan Kesici (Almanya İslam Konseyi Başkanı)
Cevher İlhan (Yeni Asya Gazetesi Yazarı)
Dr. Hakan Aydın (Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Fatih Yargı (Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi)
Şükrü Bulut ( Almanya İslam Konseyi Din Şurası Sözcüsü)
Dr. Gökhan Kızılırmak (Mühendis)

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Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında ne dediler?

 

Bediüzzaman Said Nursi ve Müellifi olduğu Risale-i Nur Külliyatı'na ilişkin gazetemizde daha önceden yayınlanmış olan haber, makale ve röportajları istifadeye ve duaya vesile olması amacıyla derleyerek paylaşıyoruz... 
 

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu

Risale-i Nur ikna eder

Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Prof. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Prof. Dr. Muhsin Abdulhamid: Üstad manevî bahara zemin hazırladı

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Suriyeli Alim Nakşibendî: Risale-i Nur, bütün İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir

Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

Said Nursî’den Mustafa Sabri Efendiye: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi

İki özel günün müjdeli mesajları

Haber Merkezi

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