Barış ve Kardeşlik programımıza davetlisiniz

Yeni Asya Gazetesi ve Avrupa Nur cemaatinin birlikte organize ettiği, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi´yi anma programına herkesi davet ediyoruz.
7 Haziran 2020 Pazar günü EuroNur.tv den canlı yayınlanacak olan ''Barış ve Kardeşlik'' konulu programa, birbirinden değerli konuşmacılarımız katılacaktır.
''Barış ve Kardeşlik'' programımızın başlama saatleri, Türkiye'de 15:30, Avrupa'da 14:30, Sydney'de 22:30, New York'ta 08:30 şeklinde.
Konuşmacılarımız:
İzzet Atik (Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı)
Sabahattin Boyacı (Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Sekreteri)
Burhan Kesici (Almanya İslam Konseyi Başkanı)
Cevher İlhan (Yeni Asya Gazetesi Yazarı)
Dr. Hakan Aydın (Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Fatih Yargı (Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi)
Şükrü Bulut ( Almanya İslam Konseyi Din Şurası Sözcüsü)
Dr. Gökhan Kızılırmak (Mühendis)
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Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında ne dediler?
Bediüzzaman Said Nursi ve Müellifi olduğu Risale-i Nur Külliyatı'na ilişkin gazetemizde daha önceden yayınlanmış olan haber, makale ve röportajları istifadeye ve duaya vesile olması amacıyla derleyerek paylaşıyoruz...
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Prof. Dr. Muhsin Abdulhamid: Üstad manevî bahara zemin hazırladı
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