Barış ve Kardeşlik programımıza davetlisiniz

Yeni Asya Gazetesi ve Avrupa Nur cemaatinin birlikte organize ettiği, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi´yi anma programına herkesi davet ediyoruz.

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