Basın kartları ne zaman verilecek?

İYİ Parti Antalya Millet Vekili Feridun Bahşi basın kartı ile ilgili sıkıntılara dikkat çektiği önergesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şunları sordu:

Yerel basınımız ayakta, hatta hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hükümet olarak yerel basınımızın problemlerini çözmeye yönelik ne gibi tedbirler almaktasınız? Yerel yazılı ve görsel basın, imkânsızlıklar sebebiyle teknik alandaki gelişmelere ayak uyduramamaktadırlar. Çünkü son derece kısıtlı, kendi imkânlarıyla yayınlarını sürdürme gayreti içindedirler. Basın için Acil Destek Paketi çıkarmayı düşünüyor musunuz? Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanun ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeleri günümüz koşulları göz önüne alınarak değiştirmek için bir çalışmanız var mıdır? Yazılı basın, radyo televizyonlar ile internet mecrasını bir bütün olarak ele alan, Düzenleme-Denetleme-Destekleme ayaklarını içeren bir sistem kurmak için bir çalışmanız var mıdır? Basın Kartları Yönetmeliği’nin aksayan yönlerini, sektörün de görüşleri alınmak sureti ile gidermeyi düşünüyor musunuz? Bir yılı aşkın süredir basın kartı alma hakkına sahip oldukları halde alamayan meslek üyelerinin haklarının iadesini sağlamak için bir çalışmanız var mıdır?”