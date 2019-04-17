Bedelli askerlik düzenlemesinde son durum

Bedelli askerlik ile ilgili beklentilere kalıcı çözüm getirmesi beklenen yeni askerlik sistemi gençlerin ana gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor. Tek tip askerlik uygulamasını da başlatması beklenen yeni askerlik sistemi ile ilgili uzun dönem askerlik yapacak gençler ise “Askerlik düştü mü, düşecek mi?” sorularına cevap arıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili taslak geçtiğimiz ay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından detaylarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bakan Akar tarafından detayları açıklanan yeni askerlik sistemine göre bedelli askerlik düzenlemesi kalıcı hale gelecek. Peki; Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Hatırlanacağı gibi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şubat Ayı’nda katıldığı televizyon programında yeni askerlik sistemi ile ilgili “Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor" demişti.

Sistemin yürürlüğe girebilmesi için TBMM’de kabul edilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak TBMM 31 Mart seçimleri nedeniyle 16 Nisan’a kadar faaliyetlerine ara vermişti. Yani sürecin başlaması için teklifin 16 Nisan’dan sonra TBMM’ye sunulması komisyon görüşmelerinin ardından oylanması için TBMM genel kuruluna gelmesi gerekiyor. Bu nedenle gözler 16 Nisan ve sonrasında TBMM’de olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik düzenlemesi, yeni askerlik sisteminin yasalaşması halinde sürekli hale gelecek. Bedelli askerlikten yararlanan gençler, başvuruda bulundukları dönem için geçerli olan ücreti ödeyip 1 ay zorunlu eğitim alarak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar.

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.

1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek