Beraat eden hâkimler niye iade edilmiyor?

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığı ya da beraat kararı kesinleştiği halde göreve iade edilmeyen yargı mensuplarının olduğu bilinmektedir. Bu durumdaki kişilere ilişkin sayısal veriler nelerdir?” diye sordu.

AB Komisyonu’nun 2021 yılı İlerleme Raporuna göre 3 bin 968 hâkim ve savcı FETÖ’yle irtibat veya iltisak gerekçesiyle mesleklerinden çıkarıldığını, aynı rapora göre haklarında beraat ya da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği halde hiçbir hâkim ve savcı görevine döndürülmediğini söyleyen Yeneroğlu, Danıştay’a iptal davası açıp kazanan 150 ila 200 hâkim ve savcının görevlerine döndürüldüğü bilgisini paylaşan paylaştı. Ankara - Recep Gören

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