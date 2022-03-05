BİK için Meclis Araştırması istendi

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, özellikle tarafsız ve eleştirel haber yapan basın kuruluşlarına verilen ‘ilan kesme cezalarına’ dair Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, özellikle tarafsız ve eleştirel haber yapan basın kuruluşlarına verilen ‘ilân kesme cezalarının’ rutin haline getirilmesinin, basın hürriyeti adına sebep olduğu olumsuz sonuçların belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması için Meclis Araştırması açılmasını istedi. TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde, ülkemizde basın ve ifade hürriyeti konusunda yaşanan ihlâllerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Gürer, BİK’in eleştirel yayın yapan basın kuruluşlarına ‘Resmî ilân kesme cezasını’ bir kalkan gibi kullandığına dikkat çekti. Gürer, pandemi süreci ve ekonomik krizin arttığı bu süreçte resmî ilânları kesilen basın kuruluşlarının ciddî mağduriyet yaşadığına işaret etti.

BASIN HÜRRİYETİ İHLÂLLERİ ARAŞTIRILMALI

Gürer, Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, özellikle ülkemizde git gide sayıları azalan tarafsız ve eleştirel haber yapan basın kuruluşlarına verilen ilân kesme cezalarının bir rutin haline getirilmesini ise basın hürriyetine vurulmuş büyük bir darbe olarak nitelendirdi. Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Kanun çerçevesinde belirlenen BİK’in görevlerine bakıldığında, basın yayın kuruluşlarına ve basın yayın sektöründe çalışanlara destek olma görevi verilmiştir. Ancak verilen cezalar pandemi ile yaşanan süreçte ekonomik açmaz ve çeşitli zorluklarla mücadele eden basın kuruluşlarına ciddi zarar vermekte olup, bu durum kurumun, halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne karşı sergilediği olumsuz tutumun somut göstergesidir.”