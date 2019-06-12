Binali Yıldırım: Soruları istemedim

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkında ortaya attığı ortak yayın için soruları önceden istediği iddiasının doğru omadığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, NTV-Star ortak yayınında, "Bir gazeteci bir adaya hangi soruları özgürce sorabiliyorsa, aynı duyguları bir başka adaya da hissettirerek sorularını hazırlayabilmeli diye düşünüyorum. Benim bakışım bu. Bu konuda çok netim ama Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Danışmanıma bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım" demişti.

Bu sözler üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Yıldırım, İmamoğlu'nu suçlayarak, "CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde 'öyle değilse yanlış anlamışım' diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir" dedi.