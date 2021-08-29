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29 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Bir aile daha evladına kavuştu

29 Ağustos 2021, Pazar 13:20
Dağa kaçırılan oğlu için Şırnak'tan gelerek Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine katılan anne Emine Üstek ve baba Ömer Üstek, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 6 yıl aradan sonra sarılmanın mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

 

Şırnak'tan 24 Şubat 2020'de Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katılan, daha sonra HDP Şırnak İl Başkanlığı binası önünde eylemlerini sürdüren Üstek ailesinin oğlu Metin, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Emine Üstek ve baba Ömer Üstek, 6 yıl sonra kavuştuğu oğulları Metin'e sarıldı, gözyaşı döktü.

Yıllar süren ayrılıktan sonra oğluna kavuşan anne Üstek fenalık geçirdi, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada zılgıt çekildi, Anne Üstek, Kürtçe ağıt yaktı.

Anne Üstek, oğluna kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

32 aile evladına kavuşmuş oldu

Üstek ailesinin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 32'ye yükseldi.

 

AA

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