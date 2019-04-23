Birinci Meclis bütün renkleri barındırıyordu

31 Mart yerel seçimlerinin için verilen aranın ardından Meclis 23 Nisan özel oturumu ile açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te resmi törenle karşılandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ilk kez Meclis’i yönetti. Şentop konuşmasında, “Kuruluşunun 99. yılını kutladığımız Birinci Meclisimiz bugünkü renklerini taşıyordu. Türkiye ancak farklılıklarını çatışma bahanesi değil zenginleşme olarak görürse ilerleyebilir.” dedi. Şentop’un açıklamalarından başlıklar şöyle; “Türkiye nereden geldiğini de nereye gideceğini de bilmektedir. Bugün Batı’da İslâm’a karşı hastalıklı bir anlayış yükselmektedir. Karar alıcıların üzerinde ciddiyetle durması gerekmektedir. Şiddeti bir yöntem olarak benimseyenler bu ülkenin ve milletin aleyhine çalışmaktadır. Geçtiğimiz Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu’na, Levent Gök’e müessif bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırıyı kınıyorum. Kılıçdaroğlu, Gök’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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