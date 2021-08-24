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25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Boğaziçi direniyor

24 Ağustos 2021, Salı 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde, görevden alınan eski rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun yardımcısı ve vekili Prof. Dr. Naci İnci’yi rektör olarak ataması ile protestolar yeniden alevlendi.

Boğaziçi İnci’yi neden istemiyor?

 

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te bir araya gelen üniversitenin akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları, yaptıkları basın açıklamalarında “Üniversite rektörlerinin tek bir kişinin ağzından çıkan kararlarla atanmasını kabul etmediklerini” yineledi, “tepkilerinin şahıslara değil, atama sisteminin kendisine yönelik olduğunu” ifade etti. Protestolar sırasında DW Türkçe’ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Selcan Kaynak, Boğaziçi Üniversitesi Seçiyor Komisyonu’nun adayları liyakata ve deneyime göre değerlendirdiğini aktarırken, “Bunlardan birinin atanmaması bizim için epey moral bozucu oldu ama biz bundan sonra da görüşlerimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Mücadeleye devam edeceğiz’

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Yusuf Camci ise endişelerini şu sözlerle dile getiriyor: “Naci İnci’nin kampüs içinde kendi imkânlarımızda oluşturduğumuz güven ve özgürlük ortamımızı tamamen ortadan kaldıracağı çok açık, ama biz onunla da mücadele etmeye devam edeceğiz.” Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Akan, “Ben burada bir yanlışlık değil, art ve kötü niyet olduğunu düşünüyorum. Rektör atamasındaki bu ısrar, üniversite içindeki kutuplaşmayı arttırmayı hedefliyor” diyor. “Hiçbir üniversiteye bunların yapılmaması lâzım” ifadeleriyle tepkisini gösteren Akan, “Biz burada direnmeye devam edeceğiz” dedi.

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