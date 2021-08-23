Boğaziçi İnci’yi neden istemiyor?

Melih Bulu’nun ardından Prof. Dr. Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına akademisyenler tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gürel, Gazete Duvar’a konuştu. Gürel, “Naci İnci maalesef bu kararlarını gözden geçirmesi yönünde kendisine iletilen hiçbir isteği dikkate almadı. Başka birçok tepki çeken kararda da imzası var. Hukuksuz açılan fakülteler, onlar için açılan kadrolar, okuldaki polis varlığı, öğrencilere hukuksuz şekilde açılan adlî ve disiplin soruşturmaları, seçilmiş enstitü müdürlerinin atanmaması, senatoda kullanılan mükerrer oylar, Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını saymamak, Personel Dairesi Başkanlığı ve Genel Sekreterlikte yıllardır üniversiteye başarıyla hizmet etmiş kişilerin yerine üniversite dışından atamalar yapılması gibi birçok tartışmalı hatta dâvâ konusu olan süreçlerde imzası var maalesef Naci İnci’nin. Bu nedenle, kendisinin bilerek üniversiteye zarar vermeyeceğini en başta düşünmüş olan öğretim üyeleri bile artık umudunu yitirmiş durumda” ifadelerini kullandı.