Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir’de vatandaşlar, döviz kurunun gün boyu artış göstermesini ve hükümetin ekonomi politikalarını sokağa çıkarak protesto etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, protestolara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür! Sizi sokağa çağıranlara kulak asmayın, tuzağa düşmeyin! Seçimle gelen, seçimle gidecektir. Gelin yanımızda yer alın. Sandıkta bu beceriksiz iktidarı hep birlikte gönderelim. Geleceğe Güvenle yürüyelim.” Haber Merkezi

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