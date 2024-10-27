Bütçeyi ilk yarıda tükettiler

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, 2024 YILI TEMSİL VE TANITIM ÖDENEĞİNİ YILIN İLK YARISINDA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE AŞTI.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24 Temmuz 2018 tarihinde kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri nedeniyle ülkenin en tartışmalı kurumlarından biri. 2024 yılı temsil ödeneğini yılın ilk yarısında aşan İletişim Başkanlığı, Ocak-Haziran döneminde 849,5 milyon TL harcama yaptı.

Başkanlığın Ocak 2023-Haziran 2024 dönemindeki ödemeleri ise 2 milyar TL’ye dayandı. Birgün’ün haberine göre, 2019’da 344 milyon 531 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2024 yılında 4,1 milyar TL’ye kadar çıkarıldı. Bu yıl için temsil ve tanıtma ödeneği 656 milyon 410 bin TL olan Başkanlık, yılın ilk yarısında bu ödeneği aşarak 849 milyon 596 bin TL harcadı.

Muhalefetin, “kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile eleştirdiği İletişim Başkanlığı’na 2025 yılı için ise 6 milyar 155 milyon TL bütçe öngörüldü. İdarenin 2025 yılı bütçe teklifi, Başkanlığın temsil ve tanıtma harcamasını da ortaya koydu. Başkanlığın Ocak 2023-Haziran 2024 dönemindeki temsil harcamasının 2 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.

2023’TE DE ÖDENEK AŞILDI

İletişim Başkanlığı’nın bütçe verilerine göre, 2023 yılında başkanlığa 327 milyon 913 bin TL’lik temsil ve tanıtma ödeneği verildi. Başkanlık, 327,9 milyon TL’lik ödeneği aşarak 2023’te 1 milyar 92 milyon 966 TL’lik harcamaya imza attı.