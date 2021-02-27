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27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Canlı Yayın: Yeni Asya okuyucularından 52. yıl mesajları

27 Şubat 2021, Cumartesi 16:50
Gazetemizin okurlarıyla Yeni Asya Gazetesi’nin 52. Yıl kuruluşu münasebetiyle, çekimleri EuroNur.TV tarafından yapılan, 2 bölümden oluşan program tertip edildi. Birinci bölümü dün gerçekleşen programın 2. bölümünü bugün saat 17:00'de (TR) - 15:00 (Avrupa) yeniasya.com.tr'den, EuroNur TV'den ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

2. Bölüm : 27.02.2021 saat (TR) 17:00 – (AVRUPA) 15:00

Program www.euronur.tv ve www.yeniasya.com.tr ve Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV YouTube kanalı üzerinden yayınlanacaktır.

Yeni Asya okuyucularından 52. yıl mesajları (2. Bölüm)

Detaylı bilgiler için euronur.tv/etkinlik takvimini inceleyebilirsiniz.

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Yeni Asya okuyucularından 52. yıl mesajları (1. Bölüm)

Dün (26.02.2021) gerçekleştirilmiş olan 1. Bölümü izlemek için tıklayınız:

Etiketler: yeni asya, euronur
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