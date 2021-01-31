Cemil Çiçek: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararının ve Anayasa Mahkemesi'nin de Enis Berberoğlu hakkındaki "yeniden yargılama" kararının uygulanması gerektiğini belirtti.

Haber Global televizyon kanalında konuşan Çiçek "parti kapatmayı zorlaştırıcı adımların bir kısmı bizden önceki hükümet döneminde de atıldı. Burada hukuki bir konuyu konuşuyorsak bunu hukukla konuşmak lazım. Her konuyu siyaseten konuşuyoruz biz. Partilerimizin de bir sorumluluğu yok mu? Milletvekili olurken Anayasa'ya uygun davranacağıma diyerek yemin ediyoruz. Bir parti neleri yaparsa kapatma davasına haiz olur? Buna bakmak lazım. Kimsenin devleti de parlamentoyu da hukuku da emrivakide bırakmaması lazım. Parti kapatmalar doğru bir şey değil ama bu da ben köpeksiz köye düştüm değneksiz gezerim şeklinde olmamalı. Partiler de sorumlu davranmalı" ifadelerini kullandı.

Yargı kararlarının uygulanmamasının bir sorun olduğunu vurgulayan Çiçek, “Yargı millet adına yargılama yapar. Yasama da Türk millet adına kanun çıkarır. 3 erk de millet adına iş yapıyor. Devlete güven yargıya güvendir. Yargı, alternatifi olmayan bir şeydir. Türkiye kendi tasarrufuyla azami yüzde 5 kalkınabilir. Türkiye’nin rakipleri arasındaki farkı kapatabilmesi için yüzde 7 büyümesi lazım derler. Bunun için yabancı sermayenin ülkeye gelmesi lazım. Yabancı sermayenin ülkeye güvenmesi için de güçlü bir yargı lazım” dedi.

Fidan'ın AYM üyeliği

Savcı İrfan Fidan'ın Yargıtay'da kısa bir süre görev yaptıktan sonra Anayasa Mahekemesi'ne atanması ile ilgili Çiçek "Cumhurbaşkanı'nın yaptığının Anayasa'ya aykırılığı yoktur, aday olmasının da aykırılığı yoktur" sözlerini kullandı fakat Fidan bu dönem aday olmasaydı daha doğru olacağını vurguladı.