Çevre hepimizin derdi

İslam Ülkeleri Çevre Bakanları toplantısında sunulan deklarasyonda şu mesaj verildi: “Biz Müslümanlar dünyamızın, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için endişeliyiz. Bu hepimizin ortak problemi. bütün inanç mensupları olarak tek bir dünyayı paylaşıyoruz ve biz Müslümanlar çözümün bir parçası olacağız.”

Fas’ın başşehri Rabat`ta 2-3 Ekim tarihlerinde toplanan İslâm Ülkeleri Çevre Bakanları, “Çevrenin Korunmasında ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Elde Edilmesinde Kültürel ve Dini Rollerin Geliştirilmesine İlişkin Rabat Deklarasyonu” kabul etti. Deklarasyonu hazırlayan iki bilim insanından biri olan Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, üniversitelerin görevinin toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretmek ve bunları sunmak olduğunu söyledi.

Toplum sorunlarına çözümler üretmeliyiz

Kenya’nın başşehri Nairobi’de Mart ayında yapılan BM Çevre Konferansı’nda, İslâm ülkeleri çevre bakanlarından “Çevrenin Korunmasında ve Sürdürülebilir Kalkınma” konusunda bir strateji belgesi hazırlamaları istendi. Bu görev Müslüman ülkelerin UNESCO’su olarak bilinen İslâmî Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonuna (ISESCO) verildi. Üsküdar Üniversitesi’nden Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir’e görev verildi.

Prof. Dr. İbrahim Özdemir

ISESCO’da Nairobi BM Çevre Toplantısına katılan ve çevre konusundaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Özdemir ile Endonezya Millî Üniversitesi’nden Dr. Fachruddin M. Mangunjaya söz konusu belgeyi hazırlamakla görevlendirdi.

60 sayfalık strateji belgesi hazırlandı

Titiz ve yorucu bir çalışma ile hazırlanan 60 sayfalık strateji belgesi, ISESCO`ya teslim edildi. Strateji belgesinde İslâm ülkelerindeki mevcut durum özetlenerek çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunda kültür ve dinî değerlerin öne çıkarılarak bir strateji dahilinde çalışmanın önemi vurgulandı. Müslümanlar çözümün parçası olmak istiyor. İslâm Ülkeleri Çevre Bakanları toplantısına sunulan strateji belgesi kabul edildi. Böylece Üsküdar Üniversitesi İslâm ülkelerinin çevre politikalarında ve sürdürülebilir kalkınma planlarında önemli bir katkı yapmış oldu. Deklarasyonda özetle şu mesaj verildi: “Biz Müslümanlar dünyamızın, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için endişeliyiz. Zaman azalıyor. Bizim dinimiz Allah’ın tüm yarattıklarını korumamızı salık veriyor. Bu hepimizin ortak problemi. Tüm inanç mensupları olarak tek bir dünyayı paylaşıyoruz ve biz Müslümanlar çözümün bir parçası olacağız.”

Yeni Asya

Kaynak: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/4405/islam-ulkeleri-cevre-ve-surdurulebilir-kalkinma-deklarasyonunu-bir-turk-bilim-insani-hazirladi

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