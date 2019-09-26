'Sel felâketleri olağan hale gelecek'

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir iklim raporu, her 100 yılda bir görülen uç derecedeki sellerin 2050 itibariyle her yıl yaşanacak ‘sıradan’ bir vak’a haline geleceğini ortaya koydu.

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