'Sel felâketleri olağan hale gelecek'

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir iklim raporu, her 100 yılda bir görülen uç derecedeki sellerin 2050 itibariyle her yıl yaşanacak ‘sıradan’ bir vak’a haline geleceğini ortaya koydu.
Dünya kırmızı alarm veriyor
Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) okyanus ve buz örtüleri hakkındaki özel raporu, 36 farklı ülkeden 104 kişinin katkısıyla hazırlandı.
2100 yılına kadar 1 metre yükselecek
Sputnik’te yer alan habere göre, ‘Değişen İklimde Okyanuslar ve Kriyosfer’ isimli rapor, Grönland ve Antartika’da buz tabakasında erime dolayısıyla yılda 400 milyar tondan fazla suyun okyanusa karıştığını ortaya koydu. Rapor, deniz seviyesinin 2100 yılına kadar yaklaşık bir metre yükselebileceğini de ortaya koydu. Bu da mega şehirlerin su altında kalması ve pek çok insanın göç etmesi anlamına geliyor.
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AA