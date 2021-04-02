‘‘Çin Mallarını Boykot’’ Çağrısı

Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurlara yönelik baskı politikası İstanbul’da protesto edildi.

İçinde İHH İnsanî Yardım Vakfı, Özgür-Der, Hukukçular Derneği ve Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği gibi kuruluşların da yer aldığı Doğu Türkistan Platformu ‘‘Şaka değil soykırım’’ sloganıyla Beyazıt Meydanı’nda Çin’in Doğu Türkistan’daki politikalarına tepki gösterdi. Bazı eylemcilerin ‘‘Türkçe konuşmak yasaklandı’’, ‘‘namaz kılmak yasaklandı’’, ‘‘oruç tutmak yasaklandı’’ dövizlerinin taşıdığı eylemde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları açıldı. Doğu Türkistan Platformu Sözcüsü Uğur Yıldırım, Türkiye’nin daha aktif bir tutum alması gerektiğini söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre Yıldırım, “Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları Çin mallarını boykot etmelidir’’ diye konuştu. Eylemde yer alan Doğu Türkistanlılar da Türkiye’den daha güçlü destek beklediklerini ifade etti. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nurettin İzbasar, özellikle Dışişleri Bakanlığı’ndan daha hassas bir yaklaşım talep ediyor.