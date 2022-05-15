Dayanışmayı büyüterek bu zor günleri aşacağız

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) yayınladıkları ortak açıklama ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmını onamasına tepki gösterdi.

Bu karar siyasi

Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez

Yayınlanan açıklamada; “Demokratik itiraz alanını yargı aracılığıyla kapatma, başka bir ülke ve dünyanın mümkün olduğunu, umudu, değiştirebilme inancını temsil eden sivil ve siyasal aktörleri cezalandırmaya yönelik bu kararlar bir çıplak baskı formunu almıştır” ifadelerine yer verildi.

Son günlerde birbiri ardına yaşanan gelişmelerden derin kaygı duyduklarını belirten ortak açıklamada; “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen, artık bir hak ihlalinin çok ötesinde, hakkın özünü ortadan kaldıran bu kabul edilemez karar, demokratik itiraz alanını yargı aracılığıyla tümüyle kapatmaktan başka bir şey değildir. Ancak, her şeye karşın bu zor günleri de hep birlikte hak mücadelesini ve dayanışmayı büyüterek aşacağımıza inanıyoruz” denildi.

Haber Merkezi