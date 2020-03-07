Denizden geçişlere izin yok

Türkiye’nin sınırları açacağız açıklamasının ardından mülteciler Yunanistan’a geçme umuduyla Edirne sınırı ve Ege sahillerine gitmişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege sahillerinden botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan mültecilere hayatî tehlike riski nedeniyle artık izin verilmeyeceğini duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, engelleme talimatının Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldiğini açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi’nden geçişlerine izin verilmiyor. Tüm Türkiye’de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor.”

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