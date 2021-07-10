Yazar Lütfü Oflaz, Türkiye’de dine en büyük zararı iktidardaki dindarların verdiğini yazdı.

BÖYLE DİNDARLIK NE İŞE YARAR?

“Bir dindar vicdandan, adaletten, mütevazılıktan, merhametten yoksunsa, onun dindarlığı ne işe yarar?” diye soran Oflaz, yıllardır ülkeyi dindar kadroların yönettiğine vurgu yaparak, bugünün ülkenin içine düştüğü israf, yolsuzluk ve yoksulluk görüntülerini hatırlattı.

DİN EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN OLDU

“Bunlarda israf var, insaf yok oldu” diyen Oflaz, “‘Dindarlar iktidar olursa vicdan, adalet, mütevazılık, merhamet gibi değerler de iktidar olacak’ diyen dindarların iktidarında din en fazla değer kaybeden oldu. Dine en yıkıcı darbeyi bu dindarlar vurdu!” diye yazdı.

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Dine en yıkıcı darbeyi bu dindarlar vurdu!

Yazar Lütfü Oflaz, “Dindarlar iktidar olursa vicdan, adalet, mütevazİlİk, merhamet gibi değerler de iktidar olacak” diyen dindarların iktidarında din en fazla değer kaybeden oldu” dedi.

Yazar Lütfü Oflaz, ‘dindar’ iktidarın İslâm ile bağdaşmayan uygulamaları eleştirdi. Oflaz, “Bir din inananlarını vicdanlı, adaletli, mütevazı, merhametli yapamıyorsa, o din ne işe yarar? Bir dindar vicdandan, adaletten, mütevazilikten, merhametten yoksunsa, onun dindarlığı ne işe yarar? Onlarca yıldır Türkiye’de dindar bir iktidar var. Dindar kadrolar ülkeyi yönetiyorlar. Birbirinden pahalı makam uçaklarına, birbirinden pahalı makam arabalarına binerek, birbirinden pahalı eşyalarla döşenmiş makam odalarında oturarak ülkeyi yönetiyorlar. Şatafat, gösteriş, israf içinde ülkeyi yönetiyorlar. Cumhurbaşkanı danışmanları, bir değil birkaç maaş alarak ülkeyi yönetiyorlar. Bazı bakanlar, kendi şirketlerinden devlete piyasa fiyatından çok daha fazla fiyatla mal satarak ülkeyi yönetiyorlar. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, dünyanın en güçlü ülkesi ABD’nin Başkanının makam uçağının bir üst modeline biniyor” dedi.

Dünyada itibar sahibi olamıyorlar

Independent Türkçe’de kaleme aldığı yazısında “Türkiye’yi niye böyle yönettikleri sorulduğunda da “İtibardan tasarruf olmaz” diyorlar” diyen Oflaz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ancak bunu diyenler şunu unutuyorlar. Eğer gösteriş, şatafat, israf içinde yaşamakla itibar sahibi olunsa, Ortadoğu ülkelerinin yöneticileri dünyanın en itibarlı yöneticileri olurdu. Onlar da saraylarda oturup, birbirinden pahalı makam uçaklarına, makam arabalarına biniyor. Ama bunlar onları dünyada itibar sahibi yapmıyor. Aksine kendi halkı yoksulluk, açlık sınırında yaşarken saraylarda oturan, birbirinden pahalı makam uçaklarına, makam arabalarına binen ülke yöneticilerine insanlar tepki duyuyor.”

İsraf var, insaf yok

Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan tasarruf genelgesinde Cumhurbaşkanlığı’nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapsam dışı bırakılmasını eleştiren Oflaz, “Türkiye’yi yöneten dindar kadrolar, çöplüklerden beslenenlere aldırmayıp kuş sütünün bile eksik olmadığı beş yıldızlı sofralarda yiyip içerek insanları dinden soğutmuyor mu? İsrafın, şatafatın porsiyonunu büyüten dindar kadrolar, zaten açlık sınırında yaşayan halka “porsiyonları küçültün” diyerek insanları dinden uzaklaştırmıyor mu? Bunlarda israf var insaf yok oldu! “Dindarlar iktidar olursa vicdan, adalet, mütevazılık, merhamet gibi değerler de iktidar olacak” diyen dindarların iktidarında din en fazla değer kaybeden oldu. Dine en yıkıcı darbeyi bu dindarlar vurdu!” ifadelerini kullandı.