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'Draghi’nin hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz'

08 Nisan 2021, Perşembe 21:30
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'ye, "göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanı'nın, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kuvvetle kınandığı, bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasının beklendiğinin" vurgulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bugün kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani'nin bu akşam derhal bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi Gaiani'ye, göreve atamayla gelmiş Draghi'nin, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin kuvvetle kınandığı, Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştırılamayan "bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınması"nın beklendiğinin vurgulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye’nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir."

"Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." ifadesine yer vermişti.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var.

Onlara karşı, bakış açısındaki, görüşlerdeki, davranışlardaki, toplum vizyonundaki farklılıkları ifade etmek konusunda açık sözlü olmak gerek ve aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarını garanti etmek için iş birliğinden ziyade birlikte çalışmaya hazır olmak gerekir. Bence doğru bir denge bulmak gerekir."

AA

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