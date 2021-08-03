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3 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Ege’ye kadar nasıl gelebildiler?

03 Ağustos 2021, Salı 20:00
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanlığı’na düzensiz göç dalgası ve sınır güvenliğine dair soru önergesi verdi.

Yeneroğlu, “Türkiye’nin 2014 yılından beri en fazla mülteciyi barındıran ülke olduğu ve milyonlarla ifade edilen düzensiz göçmen gruplarının halen akın akın sınırlardan geçtiği göz önüne alındığında ülkemizin sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelesinin yetersizliğine dair şüpheler doğmuştur” dedi.

Yeneroğlu önergesinde şu soruları yöneltti: “Türkiye-İran ve Türkiye-Irak sınırından son iki yılda kaç kişi izinsiz olarak geçmiştir? Afganistan’dan gelen düzensiz göçmenler Türkiye-İran sınırlarını nasıl gruplar halinde geçebilmektedir? Sınırı geçen düzensiz göçmen grupları yurtiçi karayollarında nasıl rahatlıkla ilerleyebilmekte ve batı illerimize kadar ulaşabilmektedir? Türkiye’nin, Afganistan’daki siyasi karışıklık nedeniyle oluşması beklenen ve milyonlarla ifade edilen düzensiz göç dalgasının hedef veya transit geçiş ülkesi olmasını önlemek üzere herhangi bir önlem alınmış mıdır?”

Ankara – Recep Gören

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