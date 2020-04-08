Ek ödemede personel ayrımı yapılmasın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs sürecinde çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla sağlık personeline yapılacak ek ödemelerin, memur-işçi-taşeron ayırımı yapmadan tüm çalışanları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede kapsam dışı kalan temizlik işçisi ve hasta bakıcı gibi sağlık çalışanlarına da nisan, mayıs ve haziran aylarında ikramiye ödenmesinin, salgınla mücadele sürecinin artarak devam ettiği bugünlerde, tüm çalışanlar için bir moral niteliğinde olacağını belirtti. Sağlık sunum hizmetlerinin, sağlıkla ilgili faaliyetin başlangıcından sonlandırılmasına kadar geçen sürede rol alan herkesin sağlık çalışanı olarak adlandırıldığına dikkat çeken Gürer, korona virüsle mücadele sürecinde yapılan iyileştirmeden işçi statüsünde bazı sağlık personelinin bu kampsam dışında kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ankara – Ahmet Terzi

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