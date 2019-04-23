Eleştiri hürriyeti sonuna kadar korunmalı

Yeni bir parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen AKP’li eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı toplumdan kopuk

“Bugün kritik bir tarihi eşikte bulunuyoruz” diyen Davutoğlu, “31 Mart seçimleri ve ardından yaşananlar ile birlikte ortaya çıkan toplumsal ve siyasal tablo partimizin ve ülkemizin geleceği ile ilgili kamuoyuna açık, şeffaf ve sağduyulu bir muhasebenin yapılmasını gerekli kılmıştır” açıklamasında bulundu. Özgürlüklerin genişletilmesinin önemine değinen Davutoğlu, “Bir an önce özgürlük alanının genişletilmesi iftiharla sahiplendiğimiz özgüvenimizin ve en önemlisi de birbirimize olan güvenimizin yeniden tesisi için şarttır. Düşüncelerini ifade eden gazeteci, akademisyen, kanaat önderi, siyasetçi kim olursa olsun hiç kimse işini kaybetme, yaftalanma, sosyal medya linci ve hakaret tehditleri ile karşılaşmamalıdır. Eleştiri ve fikirlerini ifade etme özgürlüğü sonuna kadar korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Basın, propaganda aracı haline gelmiştir

Basının içerisinde bulunduğu durumla ilgili açıklamalarda da bulunan Davutoğlu şunları kaydetti; “Özgür düşüncenin, eleştirinin temel unsuru olan ve gelişmiş demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen basın ise tek elden yönetilen bir propaganda aracı haline gelmiştir. Gerçek basın özgürlüğü demokrasimizin bağışıklık sistemidir. Bunu yok etmek, usulsüz ve baskıcı metotlarla basında tekelleşmeye yönelmek Türkiye’nin zihni kapasitesini daraltmaktadır. Bu çerçevede, güvenlik konusundaki kazanımlarımızı kaybetmeden özgürlük alanlarının genişletildiği yeni bir özgürlük-güvenlik dengesi kurulmalıdır.”