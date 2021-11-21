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En basit ilaçlar bile piyasada yok

21 Kasım 2021, Pazar 21:15
Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, “Piyasada bulunmayan ilaç yelpazesi o kadar geniş ki. En basit ağrı kesici, ateş düşürücü şuruplardan, jellere kadar birçok ilÂç piyasada bulunmuyor” dedi.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, döviz kurlarındaki artışın ardından ecza depolarında yaşanan sorunları aktardı. İlâçların etken maddelerinin ithal olduğunu ve bu yüzden birçok tedarikçinin ithalata bağlı üretim yapamadığını söyledi. Bunun ilâç depolarına olumsuz yansıdığını belirten Kılıçcıgil, şunları söyledi: “Bu son euro, dolar ve döviz kurlarındaki artışla beraber maalesef ilâçta bulunurluğu daha da azaltacak. İlâçların içinde sadece etken maddeler değil onun yanında birçok yardımcı maddeler de yer alıyor ve bunların çok büyük bir ekseriyeti ithal ürünlerden oluşuyor. Yani bunlar döviz kurları ile dolar ve euro ile alınıyor. İlâç üreticilerimiz bu konuda ciddî sıkıntı yaşıyorlar. Yeni ilâç bu konuda piyasaya sunamıyorlar. Eczanelerimiz mevcut depo stoklarıyla ve eczanemizdeki mevcut stoklarla idare ediyoruz. Ama artık her halde o da dayanılmaz bir hale geldi. Her geçen gün ilaç yoklarıyla karşılaşmaya devam ediyoruz.”

“MUADİLLERİ İLE İLGİLİ DE SIKINTI VAR”

Muadil ilâçlar konusunda da sorunlar yaşandığını ve doktorun yazdığı reçetede olan ilâcın muadilinin de olmadığını belirten Kılıçcıgil, şöyle konuştu: “Bütün ilâç üreticileri bugün aynı sıkıntı ile karşılaştıkları için maalesef artık ilâçların muadilleri ile de ilgili olarak sıkıntı yaşıyoruz. En basit örnek Pazartesi günü ben bölgemde nöbetçiydim. Vatandaşlarımız eczaneye müracaat ettiklerinde ilâçlarının muadillerinin de olmadıklarını söylediğimde, artık ‘ya bir şey ver. Yeter ki işte şu bulantım gitsin. Şu ateşim düşsün’ gibi yaklaşımlar oldu. Maalesef dediğim gibi zor bir dönemden geçiyoruz.”

“GÜNCELLEME İÇİN ŞUBAT BEKLENMESİN”

Her yıl Şubat ayında ilâç fiyatlarında bir güncelleme yapıldığını kaydeden Kılıççıgil, “Şubat 2020 deki son euro kuru 4 lira 57 kuruştu. Malûmunuz bugün euro kurunun ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Takip ediyoruz, hatta takip edemiyoruz diyelim. Dediğim gibi yani bununla ilgili olarak bir güncellemenin Şubat ayı beklenmeden derhal gerçekleşmesi gerekiyor ki ilâçlardaki bu sıkıntıyı çözelim” dedi. Kılıçcıgil, şu değerlendirmeleri yaptı: “Piyasada bulunmayan ilâç yelpazesi o kadar geniş ki en son Türk Eczacılar Birliği, 645 ilacın bulunmadığından bahsetti. Açıklamadan beri birçok ilaç buna eklendi. En basit ağrı kesici, ateş düşürücü, şuruplardan, jellerden birçok ilâç. Bazı ilâçların ikameleri oluyor, yerlerine başka ilâçlar kullanabiliyoruz ama, bazı ilâçlar var ki hayatim önem arz ediyor. Bugün gebelikte kan uyuşmazlığı durumunda kullandığımız ilâçlar, piyasada bulunmuyor. Bu da hayati önem arz eden bir konu. 

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AA

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