Erdoğan’dan Kavala yorumu: Manevra yaptılar

Gezi Dâvâsı’nda alınan kararları değerlendiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala’nın Soros’un Türkiye ayağı olduğunu iddia ederek, “Bunlar ciddî anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malûm içerideydi bir manevra ile onu dün beraat etmeye kalktılar” ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Gezi Parkı olayları için “Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir” derken, “Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır” diye konuştu.

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