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6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Erdoğan: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız

06 Eylül 2021, Pazartesi 12:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenini Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz.

"Başarı tesadüften öte, uzun bir mücadelenin meyvesidir"

Hangi alanda olursa olsun başarı tesadüften öte, disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her başarılı eğitim kurumunun gerisinde çalışkan öğrencilerle beraber, mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır. Her biri ayrı değer olan öğretmenlerimizin evlatlarımızın eğitimi için harcadığı emek olmazsa, elbette bu başarıların hiç biri yakalanamazdı. Evlatlarımızı yetiştiren, milletimize ve insanlığa faydalı bir fert olmalarına katkı sağlayan öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz.

"EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitim ile bu dönemi geride bıraktık" 

Önceki sene başlayan ve son 1,5 yıldır tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını hayatımızdaki herşey gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokağa çıkma yasağı dahil çok sert tedbirlere başvurdu. Türkiye olarak biz de virüsün öldürücü etkisinin yüksekliği sebebiyle geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığını tehlikeye atmamak için azami hassasiyet gösterdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda salgının seyrine göre kimi zaman okullarımızı açarak ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitim ile bu dönemi geride bıraktık.

Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek salgının yoğun seyrettiği dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz EBA televizyon ve internet platformları ile uzaktan eğitimi yürüttük. TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul ve TRT EBA lise ile eğitimi devam ettirdik. EBA canlı dersleri devreye aldık.

"Aşının etkinliği yüz yüze eğitim için bizi daha çok cesaretlendirdi"

Türkiye'deki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 gb kadar EBA'ya erişim sağladık. Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması. Yüz yüze eğitim için bizi daha çok cesaretlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda alınması gereken önlemleri birlikte belirlediler. 

"Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şarttır"

Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın özellikle müsterih olmasını istiyorum. Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır. Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir.

Etiketler: Erdoğan, yüz yüze eğitim
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