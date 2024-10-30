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31 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında

30 Ekim 2024, Çarşamba 17:00
İstanbul’da Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Ahmet Özer bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer’in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Bu sırada Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığını” aktardı. Savcılık açıklamasında, Ahmet Özer’in “terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında” iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı belirtildi.

 

AA

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