Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında

İstanbul’da Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Ahmet Özer bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer’in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Bu sırada Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığını” aktardı. Savcılık açıklamasında, Ahmet Özer’in “terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında” iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.