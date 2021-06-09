Evinde haciz işlemi yapıldı

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.

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