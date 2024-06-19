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19 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un duruşmaları ertelendi

19 Haziran 2024, Çarşamba 00:12
ABD mahkemesi, Eyüpsultan'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi olarak yargılanmasına başlanan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Kazanın şüphelisi Timur Cihantimur'un duruşması da ertelendi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazasının şüphelisi olarak yargılanmasına başlanan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 27 Haziran'a ertelendi.

 

Hakim Donald Cabell, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, kaza sonrası oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Tok'un duruşmasına 27 Haziran Perşembe günü devam edileceğini söyledi.

Cabell, Türkiye'nin şikayeti üzerine oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un, bir sonraki duruşmaya kadar "tutukluluğunun devamına" karar verdi.

Söz konusu kazada, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla tutuklu bulunan 17 yaşındaki Cihantimur'un ise ilerleyen saatlerde ayrıca hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Mahkeme önünde toplanan bir grup Türk vatandaşı ise kazada vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesine destek vermek amacıyla "Justice for Murat" (Murat için adalet) yazılı dövizler açtı.

ABD mahkemesinin tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedilmişti.

Kazanın şüphelisi Timur Cihantimur'un duruşması da ertelendi

Cabell, gri kıyafet giyen ve iki güvenlik görevlisi tarafından adilyeye getirilen Cihantimur'un ikinci duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesini istedi.

Söz konusu kazayla ilgili, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletti.

Hakim Cabell, Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verirken, sanığın başka bir ıslahevine gönderilip gönderilmeyeceği konusuna ise bir açıklama getirmedi.

Sanık avukatı ayrıca, müvekkilinin "ABD vatandaşı olduğu için ülkede kalarak eğitimine devam etmesi gerektiğini" Türkiye'nin iade talebinin reddedilmesi için gerekçe olarak sundu.

Kazada vefat eden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin New York'ta yaşayan kuzeni Mehmet Çiçek ve eşi Lütfiye Çiçek de davayı izleyenler arasında yer aldı.

Henüz 18 yaşının altında olan sanığın mahkeme çıkışında ellerinde, annesinin aksine, kelepçe olmadığı görüldü.

Sabah saatlerinde ilk olarak hakim karşısına çıkan ve duruşması 27 Haziran'a ertelenen anne Tok ise mahkemeye turuncu renkli mahkum elbiseleri içinde, kelepçeli olarak getirilmişti.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci vefat etmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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