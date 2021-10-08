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9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

F-35 olmadı F-16 alalım

08 Ekim 2021, Cuma 17:00
Türkiye, ABD’li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80’e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD’ye başvurdu. Kamuoyu ise F-35’lerin alınamamasının sonucu olarak F-16’ların ve kitlerinin alınmak istendiği şeklinde değerlendirme yapıyor.

NTV’nin haberine göre, başvurunun Dışişleri Bakanlığı’nda değerlendirme sürecinde olduğunu, Bakanlık onay verirse Kongre’ye gönderileceğini ve Kongre’nin bu satışı bloke etme gücü olduğunu aktarıyor. Talep edilen uçaklar ve modernizasyon kitlerinin değerinin 10 milyar dolar civarında olduğunu belirtiliyor. Daha önce 100 adet F-35 savaş uçağı almak isteyen Ankara, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması sebebiyle 2019’da F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı.

“Ya uçaklarımızı ya parayı verecek”

30 Eylül’de bu konu hakkında bir açıklama daha yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geri adım atmamız söz konusu değil, ABD ya uçaklarımızı verecek ya da paramızı” demişti. Habere göre Türkiye’nin bu başvurusunun amacı, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini başka bir yolla modernize etmek. Öte yandan Reuters, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılımı için lobicilik faaliyeti yürüten Arnold & Porter Kaye Scholer isimli şirketle sözleşmesini 1,5 milyon dolar karşılığında Ağustos 2022’ye kadar uzattığını da aktarmıştı. Ayrıca Türkiye, F-35 ve S-400’lere aynı anda sahip olabilmek için bugüne kadar ABD’ye pek çok teklif götürmüştü. Son yıllarda ABD Kongresi’nin Türkiye’ye yönelik tutumunun olumsuzlaştığını ve bu yüzden bu F-16 alım talebinin önünde zorlu bir süreç olduğunu aktarıyor.

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