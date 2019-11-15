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15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Faik Öztrak: Hükümet işsizlikle mücadele etmek zorunda

15 Kasım 2019, Cuma 20:51
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidar bir an önce işsizlikle ve sosyal dışlanmışlıkla mücadele edecek, toplumumuzu kucaklayacak önlemleri artık almak zorundadır" dedi.

CHP'li Öztrak partinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Öztrak, işsiz sayısının 4 milyon 650 bine ulaştığını belirterek, "İşsizler ordumuza son 1 yılda katılan 980 bin vatandaşımızın 789 bini daha önce işi olup da işini kaybedenlerden oluşuyor. Son 1 yılda işini kaybedenlerin 496 bini inşaatta, 179 bini sanayide, 20 bini hizmette, 494 bini ise tarım sektöründe çalışıyordu. İstihdam kaybı olmayan tek bir sektörümüz yok. Bunu daha önce hiçbir krizde görmemiştik" dedi.

"İnsanlar sadece kendilerini değil ailelerini de gözden çıkarıyor"

Öztrak, TÜİK tarafından açıklanan verilerin üzerinde oynandığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"TÜİK'in makyajlanmış işsiz sayılarına, iş aramayan ama çalışmaya hazır mevsimlik çalışan, eksik ve yetersiz istihdam edilen vatandaşlarımızı da eklersek, işsiz vatandaşlarımızın gerçek sayısının son 1 yılda 1 milyon 57 bin kişi artarak 8 milyon 84 bine ulaştığı gözüküyor. Bugün Bakırköy'den yine çok acı bir haber geldi. Borçları nedeniyle bir aile babası, kendisinin ve ailesinin yaşamına son verdi. Son 10 günde ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 aile aramızdan ayrıldı. Memleketimizdeki insan manzaraları korkunç. Bu nasıl büyük bir umutsuzluk ve çaresizliktir? Biz bu ülkede bunları daha önce hiç yaşamamıştık. İnsanlar sadece kendilerini değil ailelerini de gözden çıkararak ileriye dönük olarak hiçbir umutlarının kalmadığını ortaya koyuyorlar."

Türkiye'de işsizlik ve borcun korkunç boyutlara ulaştığını aktaran CHP'li Öztrak, Türk gençlerinin büyük bölümünün işsiz olduğunu söyledi. Öztrak, genç işsizlik oranının da yüzde 27,4 ile rekor kırdığını belirterek, "20 ile 29 yaş arasındaki gençlerimizden 4 milyon 318 bini ne eğitim alıyor ne de bir işte çalışıyor, evde oturuyor. Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyon 276 bine ulaşarak rekor kırdı. İktidar bir an önce işsizlikle ve sosyal dışlanmışlıkla mücadele edecek, toplumumuzu kucaklayacak önlemleri artık almak zorundadır. Krizin tüm yükünü yoksul yurttaşlarımızın sırtına bırakmaktan artık vazgeçmelidir" dedi.

Etiketler: Faik Öztrak, hükümet, işsizlik, mücadele
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