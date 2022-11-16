Fitne ateşine izin vermeyelim

SENDİKA VE ODALARDAN TERÖRE KARŞI ORTAK AÇIKLAMA: “İÇİMİZE FİTNE ATEŞİ DÜŞÜRMEK İSTEYENLERE İZİN VERMEYELİM.”

HEDEF BİRLİĞİMİZİ BOZMAK - TUZAKLARIN HEPSİNİ BOZDUK

ANKARA-HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB, TZOB’un ortak açıklamasında “İçimize fitne ateşi düşürmek isteyenlere izin vermeyelim” denildi.

HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB, TZOB İstanbul’da İstiklâl Caddesinde gerçekleşen patlama ilgili olarak ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu vahim olayın asıl hedefi milletimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktır. İçimize fitne ateşi düşürmek isteyenlere izin vermeyelim. Suhuletle ve dayanışma içinde birlikte hareket ederek milli birliğimizi pekiştirelim” denildi.

Patlamanın millet olarak içimizi yaktığı belirtilen ortak açıklamada, “Türkiye’nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden kuruluşlar olarak İstanbul Taksim’deki kalleş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Milletçe hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenler çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Teröristler ve destekçileri tek bildikleri işi yaptılar. Kalleşçe bir terör saldırısı düzenlediler” ifadelerine yer verildi.

Tek yürek olalım

“Kökenimiz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun, 84 milyon hepimiz kardeşiz” denilen açıklamada şunlar söylendi:

“Bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır hainliğin her türlüsünü gördük. Ama kurulan tuzakların hepsini bozduk. Birlik ve bütünlüğümüze her zaman sahip çıktık. Şer odakları bilmelidir ki; dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır. Terör örgütlerinin ırkı, dini, mezhebi, ideolojisi yoktur. Devletimiz, elbette bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Vatandaş olarak bizlerin görevi, bize diz çöktürmek, bizi teslim almak isteyen teröre karşı tek ses, tek yürek olmaktır. Terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yapmak, yani birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır.”

AHMET TERZİ - ANKARA