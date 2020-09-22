‘Fiyat artışı bizi ilgilendirmez’

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜVTÜRK istasyonlarında, son üç yılda neredeyse iki katına çıkan ve araç sahiplerinin büyük tepkisine neden olan periyodik teknik muayene ücretlerindeki yüksek artışı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

TÜVTÜRK’te 2019 yılında toplam 3 milyon 656 bin 927 aracın, 2020 yılının ilk altı ayında ise 1milyon 470 bin 584 aracın olumlu egzoz emisyon ölçüm sonucu aldığını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, “Egzoz muayenesi zorunludur. Teknik muayene ücretlerindeki fiyat artışları Bakanlığımızı ilgilendirmiyor” dedi. Gürer, 2017 yılında 191 lira iken bu yıl 342 liraya çıkan TÜVTÜRK’ün periyodik araç muayene ücretlerindeki fahiş fiyat artışına dikkat çekmek amacıyla yazılı soru önergesi verdi. CHP Milletvekili Gürer, yazılı soru önergesinde, yetkili servislerde yapılan muayeneden farklı bir işlem yapılmadığı halde TÜVTÜRK’ ün hizmet bedeli olarak egzoz muayene ücretiyle birlikte 422 lira almasının gerekçesini sordu. Ankara - Ahmet Terzi

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