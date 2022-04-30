Gazetemizde Bayramlaşma

PANDEMİ dolayısıyla ara vermek zorunda kaldığımız okuyucularımızla bayramlaşma bu yıl gazetemizin Güneşli tesislerinde kılacağımız bayram namazının ardından yapılacaktır. Okuyucularımızı bekliyoruz.

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