Gerçeklerin üstü örtülemez

LOZAN BAŞTA OLMAK ÜZERE YAKIN TARİHİN ŞAHİT, BELGE VE YAŞANAN OLAYLARLA İSPATLI GERÇEKLERİ TEK TARAFLI İDDİALARA DAYALI RESMÎ TARİHLE ÇÜRÜTÜLEMEZ.

Hayim Naum’un Lozan’daki rolü

Resmi tarihi yalanlıyorlar

Lozan’ın arkaplanıyla ilgili olarak Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Rıza Nur gibi isimlerin hatıraları ve Büyük Doğu’da çıkıp bugüne kadar tekzip edilmeyen “Lozan’ın içyüzü” makalesi gibi belgeler, resmî tarihin iddialarını doğrulamıyor, tam tersine yalanlıyor.

AB’ye karşı çıkarken

Lozan gerçeklerinin dengeli bir yaklaşımla ortaya konulmasını “AB savunuculuğu” olarak niteleyip “suçlayan” tavır ise, İngiltere’nin de barınamadığı AB’ye karşı çıkma adına ülkeyi Rusya-Çin eksenine hapsetmeyi hedefleyen bir zihniyetin sözcülüğünü yapıyor.

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Lozan’ın içyüzü

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“Keşke Lozan sınırları böyle değil de, şöyle çizilseydi”

Musul verildi, Lozan imzalandı

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