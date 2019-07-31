Göç İdaresi Genel Müdüründen 'sınır dışı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, İstanbul'da devam eden düzensiz göçmen denetimleriyle ilgili, "Herhangi bir gözaltı, geri gönderme merkezine alınma, sınır dışı edilme gibi bir işlem yok." dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul'da son dönemde sıkılaşan denetimlerden sonra bazı tartışmaların gündeme geldiğini söyledi.

İstanbul'da yürütülen operasyonların Suriyelilere değil özellikle düzensiz göçe yönelik yapıldığını belirten Ayaz, yakalanıp geri gönderme merkezlerine veya il göç müdürlüklerine sevk edilenlerin başta Afganistan, Pakistan ve diğer uyruklardan düzensiz göçmenlerden oluştuğunu ifade etti.

Abdullah Ayaz, Türkiye'de kaydı olmayan Suriyelilerin sınır dışı edildiğine dair son dönemlerde haberler yayınlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi sınır dışı söz konusu değil. Bunu defaatle ifade ettik. Suriye'deki durumdan dolayı, Suriyelilerle ilgili şu anda hukuki olarak sınır dışı kararı alınması mümkün değil. Şu anda kaydı olmayan Suriyelileri kamplara sevk ediyoruz. Kamptaki kayıt işlemleri bittikten sonra da bir planlama dahilinde onların farklı illere sevkini sağlıyoruz. Başka illere kayıtlı olup fiilen İstanbul'da yaşayan Suriyeliler var. Onlarla alakalı İstanbul Valiliğinin verdiği bir süre var."

Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere dönmeleriyle ilgili İstanbul Valiliğince talimat yayımladığına dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:

"Biz de Suriyelilerin illerine dönmelerini kolaylaştırması adına il müdürlerimizle bazı çalışmalar başlattık. Bu hareketliliği bir şekilde düzenlemek istiyoruz. İstanbul'daki o yoğunluğu azaltıp, bir düzen kurmayı hedefliyoruz. Konuyla ilgili bugüne kadar aldığımız çok sayıda tedbir vardı. Tüm bu tedbirlere rağmen başka illere kayıtlı olup da farklı sebeplerle İstanbul'a gelmiş olan Suriyelilerin tespit edilmesi için böyle bir çalışma başlatıldı."