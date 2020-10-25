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25 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Güvenin şartı hukuk

25 Ekim 2020, Pazar 00:01
TÜSİAD BAŞKANI KASLOWSKİ: Evrensel hukuk ilkelerinden ayrışılmamalı. Hukuk devleti olmak güvenilir bir yatırım merkezi olmanın baş şartıdır.

KUR-FAİZ-ENFLASYON

Simon Kaslowski “Kur, faiz, enflasyon döngüsünde yaşanan belirsizlikler ekonomik istikrarı ve reel sektörü çok ciddî ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu belirsizlikleri aşmanın en iyi yolu para politikasının açık ve net olmasıdır” dedi.

MÜDAHALE ENDİŞELERİ

“Özel şirketlere kriterleri belli olmayan şekilde müdahale edilebileceği endişeleri yatırım ortamına zarar verir. Ticarî ortaklarımızla diplomatik ilişkilere özel önem verilmelidir. Uluslararası düzenlemelerden ayrışılmamalı.”

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Güvenin şartı hukuk

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, güvenilir yatırım merkezi olmanın birinci şartının ‘hukuk devleti olmak’ olduğunu söyledi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, kur, faiz, enflasyon döngüsünde yaşanan belirsizliklerin ekonomik istikrarı ve reel sektörü çok ciddî ölçüde olumsuz etkilediğini söyledi. Kaslowski güvenilir yatırım merkezi olmanın birinci şartının ‘hukuk devleti olmak’tan geçtiğine dikkat çekti. Dünya’nın haberine göre TÜSİAD tarafından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlenen “Küresel Tedarik Zincirlerinin Yeniden Yapılanması” başlıklı webinar’da konuşan Kaslowski, şöyle konuştu:

Reel sektörü olumsuz etkiliyor

“İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde hem en az hasarı almaya çalışmalı hem de hızla toparlanmak için sağlam bir yatırım ortamını eşzamanlı yaratmalı; cazibe merkezi olmak için gerekli ekonomik ve yapısal temelleri de sağlamalıyız. Bu temellerin başında hiç kuşkusuz ekonomik istikrar geliyor. Kur, faiz, enflasyon döngüsünde yaşanan belirsizlikler ekonomik istikrarı ve reel sektörü çok ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu belirsizlikleri aşmanın en iyi yolu para politikasının açık ve net olması, hedeflerin ve araçların iletişiminin doğru şekilde yapılmasıdır. Ekonomide dengelenmeyi sağlamak için bir normalleşme süreci başlatılmış ve son iki ayda bu yönde adımlar atılmıştı. Bu politikaların devamı ülkemize ait risk algısını iyileştirmek için son derece önemli. Bir ülkede ekonomi politikaları ne kadar karmaşık ve anlaşılması güç ise ülkeye olan yatırımcı ilgisi de o kadar zayıflıyor. Normalleşme süreci açık ve net politikalarla devam ettirilmeli.”

Yatırım ortamına zarar verir

Ticarette korumacı tedbirlerden kaçınılması gerektiğini de belirten Kaslowski şöyle devam etti: “Özel şirketlerin ortaklık yapılarına kriterleri belli olmayan şekilde müdahale edilebileceği endişeleri yatırım ortamına zarar verecektir. Ticarette korumacılıktan kaçınılmalı, ticarî ortaklarımızla diplomatik ilişkilere özel önem verilmelidir. Uluslar arası düzenlemelerden, evrensel hukuk ilkelerinden ayrışılmamalı. Hukuk devleti olmak güvenilir bir yatırım merkezi olmanın en başlıca şartıdır.”

AA

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